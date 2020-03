Dead Or Alive 6 vous permettra de changer la couleur des cheveux sur PS4 – pour un prix

La mise à jour 1.20 de Dead or Alive 6 permettra aux joueurs PS4 de changer la couleur des cheveux des personnages pour la première fois, bien que chaque changement utilise un ticket Premium au coût de 1 $ chacun.

Tel que repris par Kotaku, la mise à jour a été initialement saluée par la communauté, jusqu’à ce que les joueurs se rendent compte que les couleurs précédemment achetées ne resteraient pas déverrouillées une fois payées.

Cette mise à jour fonctionne plus comme un salon de coiffure réel, facturant des frais à chaque fois que vous changez vos cheveux – même si c’est une couleur que vous aviez avant. Forum de la communauté Dead Or Alive Free Step Dodge a contacté Team Ninja pour confirmer que le système fonctionnait comme prévu et les paiements répétés n’étaient pas un bug, ce que l’équipe a ensuite confirmé.

Les joueurs de Dead or Alive sur PC ont déjà la possibilité de changer la couleur des cheveux d’un personnage via des mods, ce qui est probablement la raison pour laquelle cette mise à jour est exclusivement pour PS4. Team Ninja a confirmé avec Free Step Dodge que la mise à jour ne sera pas lancée pour les joueurs PC ou Xbox One.

Team Ninja a récemment publié Core Fighters, une version gratuite de Dead or Alive 6 qui permet aux joueurs d’accéder gratuitement à un nombre limité de combattants et d’étapes. Des personnages supplémentaires et d’autres modes de jeu, comme le mode Histoire, peuvent être achetés séparément pour les joueurs free-to-play.

Le jeu est connu depuis longtemps pour ses DLC coûteux et très gourmands en cosmétique, la première saison du jeu coûtant 93 $. Pourtant, même pour une communauté apparemment habituée aux DLC coûteux, les fans de Dead or Alive ne sont pas satisfaits de la façon dont celui-ci a été mis en œuvre. Free Step Dodge demande aux fans d’envoyer leurs commentaires directement à Team Ninja, et de les envoyer souvent dans l’espoir d’être entendus.

À l’affiche: Dead Or Alive 6 – Lancer la bande-annonce

