Dead or School arrivera également sur Nintendo Switch en Occident

Après une réception positive sur PC (Steam), Mort ou école Le Studio Nanafushi sera présenté sur les consoles de l’Ouest le mois prochain. Les plates-formes confirmées pour accueillir ce jeu de tir à action rapide et le défilement latéral seront Nintendo Switch et PlayStation 4, qui bénéficiera d’un lancement aux formats numérique et physique. Encore une fois, Xbox One est hors de l’équation pour des raisons qui n’ont pas encore transcendé.

Cette aventure apocalyptique met la peau d’Hisako, une jeune femme contrainte de mener une vie souterraine à cause de l’infection zombie. Ignorant les problèmes de surface, tout change après avoir appris les histoires de votre grand-mère sur la vie scolaire avant l’infection. Hisako décide de mettre un uniforme scolaire et de lutter contre les aberrations qui errent en surface. Votre objectif? mener une vie tranquille et être étudiant Comme les autres.

De plus, le jeu nous permettra de voyager à travers Tokyo et visiter des lieux emblématiques comme Shinjuku, Asauka, Akihabara et Roppongi en utilisant les connexions souterraines de la ville. Les hordes d’ennemis que nous trouverons au cours de nos voyages peuvent être combattues grâce à notre arsenal d’armes, de combat à distance, de combat rapproché et de diverses compétences qui peuvent être améliorées.

Mort ou école sera publié prochainement 13 mars et pour le moment il n’y a pas beaucoup de nouvelles sur la disponibilité de son édition physique en Espagne, bien que très probablement elle sera supportée par Meridiem Games. La société qui publie généralement au format physique la grande majorité des licences acquises par Marvelous Games.

Source: Communiqué de presse

