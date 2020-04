Deadly Premonition 2 est-il exclusif à Switch? Viendra-t-il sur PS4 et Xbox One? – HITC

De nombreux joueurs sur PS4 et Xbox One demandent si Deadly Premonition 2 est une exclusivité Nintendo Switch.

Deadly Premonition 2 a été annoncé l’année dernière et sa date de sortie est déjà fixée au 10 juillet. Malheureusement pour les joueurs PlayStation 4 et Xbox One, il ne se lance que sur la Nintendo Switch. Alors que les fidèles de Sony seront occupés avec Ghost Of Tsushima, eux et les joueurs de Microsoft voudront toujours savoir si la suite de Toybox est une exclusivité temporelle ou permanente.

Pour ceux qui ne le savent pas, Deadly Premonition 2 est la suite tant attendue d’un jeu dont on se souvient en grande partie d’être extrêmement maladroit et si mauvais qu’il est bon. Ce jeu original est sorti en 2010 et a atterri à la fois sur la Xbox 360 et la PS3, mais leurs frères qui seront bientôt remplacés devraient manquer au lancement pour la suite qui sera forcément folle.

Si vous êtes un fan du jeu original mais que vous possédez une PS4 et une Xbox One au lieu d’un Nintendo Switch, vous découvrirez ci-dessous tout ce qu’il y a à signaler sur les chances qu’il arrive sur d’autres systèmes à une date ultérieure.

Deadly Premonition 2 est-il une exclusivité Nintendo Switch?

Oui, Deadly Premonition 2 est une exclusivité Nintendo Switch.

Deadly Premonition 2 sera exclusif à la Nintendo Switch lors de son lancement le 10 juillet.

Cela signifie qu’il ne sera jouable que sur la console portable, ce qui peut ne pas être entièrement dévastateur pour les joueurs PS4 qui finiront par mettre la main sur Ghost Of Tsushima.

Cependant, alors que la plupart des fidèles de Sony seront prévisiblement occupés avec la suite à fuite massive de Naughty Dog, il y aura toujours des joueurs PS4 et Xbox One qui voudront savoir si Deadly Premonition 2 sortira jamais sur leur système de choix.

Deadly Premonition 2 sera-t-il sur PS4 et Xbox One?

Deadly Premonition 2 ne sera pas sur PS4 et Xbox One lors de son lancement le 10 juillet.

La PS4 et la Xbox One ne recevront pas Deadly Premonition 2 au lancement, mais il est possible que les joueurs de Microsoft et de Sony puissent en profiter à une date ultérieure.

Par Push Square en septembre 2019, le co-fondateur de Rising Star Games, Brjánn Sigurgeirsson, a déclaré que le jeu était une «exclusivité Switch au lancement» et qu’ils «ne discutaient pas d’autres plateformes à ce stade».

Bien que cela ne garantisse pas que le jeu deviendra éventuellement jouable sur PS4 et Xbox One, l’utilisation de “au lancement” et “à ce stade” suggère qu’une version ultérieure sur d’autres systèmes est possible.

