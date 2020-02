Deadpool et bien d’autres surprises sont venues à Fortnite: Battle Royale!

L’attente est enfin terminée, Epic Games a publié une partie du contenu que la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite offrira. Comme de nombreux joueurs l’avaient déjà prévu, la société a préparé une mise à jour importante avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, modifications et quelques surprises.

La nouvelle saison proposera un thème lié aux agents secrets et aux missions spéciales qui définiront l’avenir de l’île. Pour cette raison, le nouveau Battle Pass comportera des skins uniques des différents agents qui composeront l’Agence.

Parmi eux, Meowscles, le Midas tant attendu et le spécialiste de la personnalisation Maya. Il y aura des défis spéciaux de Ghost et Shadow pour débloquer les aspects secondaires. Epic lancera également des opérations spéciales qui seront une partie fondamentale de la saison et ce qui vient pour le titre.

La grande surprise est qu’il y aura un skin Deadpool, ce qui confirme une nouvelle collaboration entre Epic Games et Marvel. Ci-dessous, je laisse les bandes-annonces de présentation de la nouvelle saison:

Quant aux autres développements, la partie centrale du plan a été entièrement rénovée, vous trouverez donc un nouveau bâtiment avec héliport. Comme si cela ne suffisait pas, une plate-forme pétrolière a été ajoutée dans la section sud-ouest de la carte.

Bien sûr, Epic ajoutera un nouvel arsenal pour les batailles de la nouvelle saison. Les joueurs peuvent utiliser des armes telles que le minigun de Brutus, le fusil Peow Peow, le pistolet à tambour Midas, le fusil d’assaut de Skye et d’autres objets qui seront ajoutés progressivement.

Une autre nouveauté intéressante est les Shakedowns, qui donneront aux joueurs la possibilité de ramasser leurs ennemis et d’obtenir des informations précieuses sur l’emplacement des autres membres de leur équipe. Si le processus est terminé, les ennemis seront marqués de flèches rouges, ce qui facilitera leur localisation.

Divers coffres pouvant être explorés ont été ajoutés à la carte; cependant, pour y accéder, vous devrez d’abord obtenir des cartes d’accès spéciales. Enfin, les consommables seront désormais des articles jetables. Au moment de la rédaction, Epic n’a pas publié toutes les notes de mise à jour, nous partagerons donc plus d’informations sur la saison tout au long de la journée.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

