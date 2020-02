Deadpool semaine 2 défis et pourquoi ils ne se présentaient pas – HITC

Epic Games

Tout ce que vous devez savoir sur les défis de Deadpool semaine 2 pour Fortnite et pourquoi ils n’étaient pas affichés auparavant.

La saison 2 de Fortnite est bien avancée et la plus grande surprise de son lancement a été l’inclusion du plus grand super-héros coté R de Marvel, Deadpool. Les joueurs doivent relever les défis assignés par le héros de blabbermouth, et ici vous découvrirez ses défis de la semaine 2 et pourquoi ils ne se sont pas présentés hier.

Comme mentionné précédemment, la saison 2 de Fortnite a commencé avec les défis Deadpool de la semaine 1. C’étaient des tâches faciles qui impliquaient simplement de trouver sa cachette secrète et d’être un trou grossier qui ne remercie pas le chauffeur de bus.

Il y a maintenant des défis de la semaine 2 et ceux-ci ne sont pas trop pénibles. Ils sont certes un peu plus difficiles que de trouver la salle de bain secrète hideusement grossière et sans rinçage de Walden, mais ils ne devraient pas vous causer de maux de tête.

Quels sont les défis de Deadpool semaine 2 dans Fortnite?

Les défis de Deadpool semaine 2 dans Fortnite sont les suivants:

Ces objectifs ne sont pas trop difficiles, vous devriez donc être en mesure de les remplir assez facilement.

Les défis de la semaine 2 de Deadpool ne s’affichent pas dans Fortnite

Les défis de la semaine 2 de Deadpool n’étaient pas à l’affiche hier à Fortnite, car c’était jeudi plutôt que vendredi.

Selon le compte Twitter de Fortnite Status, les défis Deadpool ne seront mis à jour que le vendredi tout au long de la saison 2.

Par conséquent, les défis Deadpool semaine 3 devraient être disponibles le 6 mars.

