Death Come True sera traduit en espagnol! Le nouvel auteur de Danganronpa sort une nouvelle bande-annonce

Une aventure de thriller d’action en direct avec un récit puissant; C’est le pari de Kazutaka Kodaka sur PC et consoles.

Avec une bande-annonce passionnante et frénétique,Izanagi Games, l’équipe dirigée par l’auteur de la saga Danganronpa, a montré un aperçu de son prochain thriller interactif, Death Come True, en plus de confirmer que cette aventure de thriller prometteuse mettra en vedettetextes espagnols.

Le jeu, qui parie sur levéritable interprétationpour développer l’histoire, il nous proposeaction, mystère et nombreuses inconnuesNous devrons résoudre. Nous n’aurons qu’à savoir si Death Come True serasi sanglant et machiavéliquecomme nous avons l’habitude de voir à Danganronpa.

Le thriller pariera sur la véritable interprétation à développer.Dans les avancées précédentes, les responsables du titre nous avaient déjà montré la mystérieuse histoire de Death Come True: notre protagoniste principal, Makoto Karaki, est untueur en série recherché par la loi, cependant, il a perdu tous ses souvenirs et si cela ne suffisait pas, pour donner plus d’excitation au jeu, quand Karaki meurt, il a la capacité defaire un saut temporaire et retourner dans le passé.

À qui pouvez-vous faire confiance? Que devez-vous faire pour récupérer votre mémoire? Pourquoi êtes-vous dans un hôtel luxueux et qu’est-ce qui vous y a amené?Dans ce contexte, le joueur doit guider les pas de Karaki, en prenant des décisions très en ligne avec les travaux précédents de cette créatrice japonaise.

Dans cette nouvelle bande-annonce, nous regardons notre protagoniste déconcerté et horrifié au stade où il se trouve, tandis queessayez de fuir les flicsIls vous recherchent dans tout l’hôtel où vous séjournez. À la surprise de tous les fans, le jeu sera livré avecSous-titres espagnols et latino-américains, ainsi que français, italien, anglais, vietnamien, thaï, coréen, allemand et chinois. De plus, grâce à cette nouvelle bande-annonce, il a également été confirmé queGroupe Kami-sama, j’ai remarqué, Groupe musical rock japonais, interprétera le thème principal du jeu.

Toujours sans date de sortie spécifique, Death Come True devraiten vente sur PC, Nintendo Switch, PS4 et mobiletout au long de cette 2020. Heureusement, ce n’est pas le seul jeu vidéo dans lequel le créateur de Danganronpa est actuellement plongé, car d’ici 2020 Death March Club devrait arriver.

