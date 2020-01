Death Squared pour 1,50 $, Celeste pour 6,79 $ et plus

Votre premier mouvement pourrait être votre dernier, ou au moins l’un des nombreux décès.

196 jeux sont en vente aujourd’hui sur le Switch eShop, y compris la chérie indépendante Celeste, le classique litigieux canapé multijoueur Towerfall, et une remise très importante sur le chaos coopératif qu’est Death Squared. Si vous avez cherché quelque chose de nouveau pour améliorer votre bibliothèque, c’est le moment idéal pour la récupérer.

La liste ci-dessous, organisée par Nintendo Everything, met en évidence quelques-unes des meilleures sélections. Vous pouvez également consulter la liste complète des titres Switch eShop en vente ici.

Un nouveau monde de trou – 0,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Anima: Gate of Memories – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Anima: Gate of Memories – The Nameless Chronicles – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Anima: Gate of Memories: Arcane Edition – 22,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Astérix et Obélix XXL 2 – 8,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Bubsy: Pattes en feu! – 9,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Celeste – 6,79 $ (au lieu de 19,99 $)

Death Squared – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Dimension Drive – 1,94 $ (au lieu de 12,99 $)

Earthlock – 5,98 $ (au lieu de 29,90 $)

Evoland Legendary Edition – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Figment – 6,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Flashback – 7,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Football Manager 2020 Touch – 29,99 $ (au lieu de 39,99 $)

FutureGrind – 1,49 $ (au lieu de 9,99 $)

Gear.Club Unlimited – 8,99 $ (au lieu de 44,99 $)

Gear.Club Unlimited 2 – 19,79 $ (au lieu de 59,99 $)

Gunman Clive HD Collection – 1,99 $ (au lieu de 3,99 $)

Hyper Sentinel – 0,77 $ (au lieu de 12,99 $)

Inversus Deluxe – 4,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Kid Tripp – 0,79 $ (au lieu de 3,99 $)

Killer Queen Black – 9,99 $ (au lieu de 19,99 $)

MechaNika – 2,99 $ (au lieu de 5,99 $)

Monster Boy et le royaume maudit – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Nidhogg 2 – 6,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Power Rangers: Battle for the Grid – 11,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Princess Maker: Faery Tales Come True – 23,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Puzzle Quest: The Legend Returns – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Raiden V: Director’s Cut – 17,99 $ (au lieu de 29,99 $)

RIVE: Ultimate Edition – 4,94 $ (au lieu de 14,99 $)

Streets of Red: Devil’s Dare Deluxe – 6,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Super Chariot – 1,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Super Daryl Deluxe – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Super One More Jump – 0,69 $ (au lieu de 7,00 $)

Épées et soldats – 2,47 $ (au lieu de 7,49 $)

Syberia – 7,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Syberia 1 & 2 – 13,99 $ (au lieu de 34,99 $)

Syberia 2 – 7,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Syberia 3 – 12,49 $ (au lieu de 49,99 $)

Toki – 5,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Toki Tori – 0,49 $ (au lieu de 4,99 $)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – 4,94 $ (au lieu de 14,99 $)

TowerFall – 6,79 $ (au lieu de 19,99 $)

Ultra Space Battle Brawl – 1,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Unruly Heroes – 11,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Hier Origins – 9,89 $ (au lieu de 29,99 $)

Il existe de nombreux titres Switch eShop attrayants bénéficiant de remises exceptionnelles. Si vous recherchez un mode multijoueur local, je peux recommander sans réserve Inversus Deluxe et Killer Queen Black en tant que jeux rapides et axés sur la stratégie qui sont incroyablement difficiles à éliminer. Nidhogg 2 est un jeu multijoueur palpitant qui va et vient qui met l’accent sur les rencontres de mêlée prolongées. Towerfall est une référence en matière de multijoueur Switch, parmi les meilleurs, et un incontournable pour tout propriétaire de Switch qui aime souvent le multijoueur local. Enfin, c’est un titre solo, mais si vous avez ignoré Celeste, eh bien, il est temps de le jouer. À moins de 7 $, c’est un vol absolu.

Allez-vous saisir quelque chose de nouveau sur le Switch eShop pour capitaliser sur cette vente? Ultra Space Battle Brawl est celui sur lequel je pense depuis un certain temps, et je vais probablement prendre Death Squared et Gunman Clive pour aller avec. Et vous?