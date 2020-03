“Death Stranding” a déjà une date de sortie sur PC

Salué par certains et détesté par d’autres, Échouement de la mort C’est l’un des jeux qui a fait le plus de bruit l’année précédente. En fait, la discussion sur la dernière proposition de Hideo Kojima Elle est toujours en vie aujourd’hui, principalement parce qu’elle n’a pas encore fait ses débuts sur ordinateur. Kojima Productions, après plusieurs mois d’attente, a finalement annoncé que la version PC sera disponible le 2 juin prochain.

Il est important de noter que, contrairement au jeu PlayStation 4, la variante informatique il ne sera pas distribué par Sony, mais par 505 Games. Cet éditeur est responsable d’autres titres populaires tels que Rocket League, Terraria ou Payday 2, pour n’en nommer que quelques-uns. Death Stranding peut être acheté via Steam ou Epic Games Store, cependant, il est déjà possible de faire la réservation pour obtenir les éléments suivants incitations en jeu:

Fonds d’écran HD.

Lunettes de soleil pour Sam (Gold Keel et Omnireflectoor).

Gorrda (Chiral Gold et Omnireflector).

Exosquelette de vitesse or et argent.

Bouclier d’or et d’argent.

Si vous n’avez pas l’intention de faire la réservation ne vous inquiétez pas, votre copie numérique comprendra des éléments intéressants:

Version numérique de l’édition étendue de la musique officielle de DEATH STRANDING de Ludvig Forssell, comprenant 10 titres jamais sortis.

Sélections du livre numérique “The Art of Death Stranding” (par Titan Books).

Lunettes de soleil masque Ludens (or chiral et omniréflecteur).

Exosquelette renforcé d’or et d’argent.

Exosquelette tout terrain doré et argenté.

Armure de niveau 2 en or et argent.

La version PC de Death Stranding dispose d’un “taux de trame élevé”, le mode photo pour capturer vos meilleurs moments avec Sam et prise en charge des moniteurs ultra-larges. De toute évidence, un saut graphique important est attendu dans les ordinateurs hautes performances. Peut-être la chose la plus intéressante – et étrange – est que Steam offrira une sorte de contenu lié à la saga Half-Life, bien que pour l’instant ils ne l’aient pas détaillé.

