Death Stranding arrive sur PC en juin

L’échouage mortel de Hideo Kajima arrivera sur PC en juin 2020.

Comme indiqué dans la bande-annonce (ci-dessous), la date de sortie officielle est le 2 juin 2020. Les précommandes sont disponibles à la fois sur Steam et sur Epic Games Store.

La nouvelle bande-annonce montre les nouvelles fonctionnalités de la version PC – un mode photo, comme demandé par ceux qui jouent à la version PS4. Il s’agit d’un mode photo complet, et il dispose d’une caméra orbitale, de curseurs et de filtres.

De plus, le jeu promet une fréquence d’images élevée et un support ultra large. Ceux qui précommandent le jeu obtiennent des fonds d’écran HD et plusieurs articles en jeu tels que des lunettes de soleil.

505 Games publiera la version PC de Death Stranding. L’éditeur italien a récupéré les droits en octobre 2019 – avant que le jeu ne frappe la PS4 le 8 novembre. Après avoir reçu des critiques mitigées aux États-Unis, Kojima a expliqué que son nouveau titre plaît davantage aux goûts européens et japonais.

Après la sortie des jeux, Kojima a exprimé son intérêt pour le développement de jeux cloud et la production de films. Le mois dernier, il a été révélé que Hideo Kojima recevrait le prestigieux prix BAFTA Fellowship. Il a été choisi pour sa contribution continue à l’industrie des jeux.