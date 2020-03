Death Stranding arrive sur Steam en juin avec le mode photo, le contenu Half-Life et plus encore

La date de sortie de Death Stranding PC a été récemment fixée au mois de juin, date à laquelle le dernier Kojima sera doté d’un mode photo, d’un contenu Half-Life unique et bien plus encore.

L’annonce a été faite par la page Twitter officielle des 505 Games. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

#DeathStranding de Kojima Productions sera lancé sur Steam et Epic Games Store le 2 juin 2020.

L’édition PC comprend le mode photo, une fréquence d’images élevée, un support d’écran ultra large et du contenu de Half-Life de Valve!

“Death Stranding de Kojima Productions sera lancé sur Steam et Epic Games Store le 2 juin 2020”, indique le tweet. “L’édition PC comprend le mode photo, une fréquence d’images élevée, un support d’écran ultra large et du contenu de Half-Life de Valve!” Vous pouvez consulter le contenu de Half-Life dans la vidéo, qui montre Sam portant une sorte de chapeau de Head Crab. Évidemment, Kojima n’a pas pu résister.

Les utilisateurs de PC ont déjà la possibilité de pré-acheter Death Stranding sur Steam ou Epic Games Store, ce qui vous permet de bénéficier de contenu supplémentaire tels que des fonds d’écran HD, des lunettes de soleil omnireflector en jeu (qui auront l’air vraiment cool lorsque vous crânerez) canettes de Monster Energy) et un squelette de vitesse argenté. Si tout cela pique votre curiosité, vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce complète de la date de sortie de Death Stranding PC ci-dessous.

Death Stranding sera lancé sur PC le 2 juin 2020 et sera disponible à l’achat sur Steam et sur Epic Games Store. Si vous n’êtes toujours pas sûr de cela, consultez notre revue Death Stranding. Ou, si vous préférez les vidéos, vous pouvez également regarder notre critique Death Stranding.

Et si, comme la plupart des gens (y compris Kojima lui-même, apparemment), vous n’êtes toujours pas certain de ce qu’est même Death Stranding, n’hésitez pas à consulter également notre résumé de l’intrigue Death Stranding. Espérons que cela clarifie au moins une partie de l’étrangeté pour vous. Vous pouvez également consulter notre classement définitif des meilleurs jeux Metal Gear Solid si vous avez envie de les jouer maintenant, vous avez tous terminé avec Death Stranding. Ou vous êtes un peu fan de Kojima et vous voulez discuter avec nous.

Dans les nouvelles connexes, Kojima Production semble taquiner un nouveau jeu Silent Hill.