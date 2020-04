Death Stranding obtient le mode photo sur PlayStation 4

Par Stephany Nunneley,

Mardi 31 mars 2020 17:27 GMT

Comme promis au début du mois, le mode photo est désormais disponible pour Death Stranding sur PS4.

Kojima Productions a annoncé aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour Échouement de la mort sur PS4, qui ajoute le mode photo, est désormais disponible.

Assurez-vous de mettre à jour votre jeu vers la version 1.12 pour en profiter. La mise à jour comprend également diverses améliorations de performances.

Je sais que vous attendiez tous cela. La dernière mise à jour (v.1.12) pour #DeathStranding est maintenant disponible et comprend le mode photo! Changez les angles, les couleurs, les cadres, les expressions et plus encore! Qu’allez-vous prendre? #TommorrowIsInYourHands pic.twitter.com/whPvRDVG2u

– Kojima Productions (@ KojiPro2015_EN) 31 mars 2020

Le mode photo demandé par le joueur a été annoncé dans le cadre de la version PC qui arrivera le 2 juin. Plus tôt ce mois-ci, Kojima a déclaré que la fonctionnalité était à l’étude pour PS4.

Avec le mode, vous pourrez faire une pause, changer l’angle et l’ouverture, jouer avec l’exposition, jouer avec des filtres, utiliser la correction des couleurs, et plus encore.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Aie du plaisir avec ça.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}