Death Stranding sur PC a déjà une date de sortie

Death Stranding est l’un des meilleurs jeux qu’un propriétaire de PS4 puisse avoir. Heureusement pour beaucoup, le nouveau travail de Hideo Kojima n’est pas exclusif, et arrivera sur PC dans exactement trois mois. C’est vrai, 505 Games a révélé la date de sortie précise du premier jeu Kojima Productions pour Steam et Epic Games Store.

Death Stranding arrivera sur PC via Steam et Epic Games Store le 2 juin 2020. Cette version comprendra un mode photo, des améliorations de la fréquence d’images, la prise en charge des moniteurs ultra-larges et une collaboration avec Half-Life. Les préventes comprendront quelques objets numériques pour le jeu et les achats le jour du lancement viendront avec la bande sonore et une sélection de pages de livres d’art.

Vous pouvez consulter notre critique Death Stranding sur PS4 ici. De même, vous pouvez voir ici un petit aperçu du contenu offert par le livre d’art Death Stranding. Finalement, Ensuite, nous vous laissons la bande-annonce de la date de sortie pour PC.

Via: 505 jeux

