Death Stranding utilisera Denuvo DRM sur PC

Death Stranding arrive officiellement sur PC en juin, et maintenant un autre détail sur la sortie de PC a été confirmé. La page Steam du jeu montre que Death Stranding pour PC utilisera la gestion des droits numériques (DRM) Denuvo pour essayer de contrecarrer la falsification.

Par nature d’être DRM en premier lieu, Denuvo est souvent considéré comme un logiciel controversé aux yeux des joueurs PC. L’une des principales critiques à l’égard de Denuvo est qu’il a été démontré que le logiciel anti-piratage affecte les performances dans certains cas.

La société Denuvo comprend qu’aucun produit DRM ne peut arrêter la falsification. Ce que Denuvo propose aux éditeurs est un logiciel qui protège les ventes initiales. “Les jeux seront fissurés à certains moments; il n’y a pas de produit non fissurable. Mais ce que nous faisons, c’est protéger les ventes initiales”, a déclaré Elmar Fischer de Denuvo à GI.biz en 2018.

Terre du Milieu: Shadow of War a utilisé Denuvo comme DRM, et il a été fissuré en 24 heures. D’autres éditeurs ont choisi de supprimer DRM après un certain temps, ce qui a été le cas pour Mass Effect: Andromeda et Rage 2, entre autres.

Death Stranding sortira également sur Epic Games Store, mais la situation DRM sur cette plate-forme n’a pas été confirmée.

La version PC de Death Stranding est publiée par 505 Games. Il y aura une promotion croisée spéciale qui réunira Death Stranding et Half-Life pour cette version. La version PC de Death Stranding comportera un nouveau mode photo, ainsi que la prise en charge des moniteurs ultra larges et des fréquences d’images élevées.

Death Stranding a été initialement publié en novembre 2019 exclusivement pour PlayStation 4. Ici, sur GameSpot, nous l’avons appelé l’un des meilleurs jeux de 2019, la critique Kallie Plagge lui attribuant un 9/10 et faisant l’éloge des thèmes du jeu. “C’est positif sans ignorer la douleur; en fait, il affirme à la fois dans son histoire et dans son gameplay que l’adversité elle-même est ce qui fait que les choses valent la peine d’être faites et que la vie vaut la peine d’être vécue”, a écrit Kallie. “C’est un jeu qui nécessite de la patience, de la compassion et de l’amour, et c’est aussi celui dont nous avons vraiment besoin en ce moment.”

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: examen vidéo de Death Stranding

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.