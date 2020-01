Décembre 2019: Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue du mois et 2019 dans son ensemble

Publié le 16 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch

Selon le dernier rapport de NPD, Switch était à nouveau la plate-forme matérielle la plus vendue de décembre aux États-Unis. Cela vaut également pour 2019 dans son ensemble.

Le rapport révèle également que la moitié des 20 jeux les plus vendus en décembre ont été publiés par Nintendo. De plus, Luigi’s Mansion 3 est arrivé en cinquième position des titres les plus vendus en décembre et a terminé 2019 en tant que quatrième titre le plus vendu de l’année sur Switch.

Switch avait également l’accessoire le plus vendu de 2019 dans le contrôleur Pro.

