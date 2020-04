Décès de Gus Rodríguez, fondateur du Club Nintendo et promoteur de jeux au Mexique

L’industrie du jeu au Mexique et dans le reste de l’Amérique latine est en deuil. Gustavo “Gus” Rodríguez, l’un des plus grands promoteurs du jeu dans notre région, est décédé à 59 ans.

Eugenio Derbez, un comédien mexicain avec lequel Gus Rodríguez a travaillé pendant de nombreuses années, a été chargé de partager la nouvelle. Dans une publication sur Facebook et Twitter, Derbez a pleuré le décès et a souligné le talent de Rodríguez dans le monde de la comédie.

«Aujourd’hui, l’un de mes plus grands amis et compagnons de vie est décédé. Mon complice, mon ami, mon frère. Créateur d’Armando Hoyos, entre autres personnages. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Génie de la créativité, mais surtout, un merveilleux être humain. Tu vas nous manquer », a déclaré le comédien.

Rodríguez est un nom qui est gravé dans l’esprit des joueurs vidéo de notre région et pour cause. Après tout, il était l’un des fondateurs du Club Nintendo, un magazine qui a aidé à stimuler le jeu dans notre région. Il était également responsable de Nintendomanía, un programme qui faisait le point sur l’industrie du jeu vidéo et dont beaucoup se souviennent avec tendresse.

À LEVEL UP, nous envoyons nos condoléances à la famille et aux proches de Gus Rodríguez. De même, nous vous souhaitons la paix pour votre dernier repos et nous vous adressons un immense merci pour avoir contribué à faire du jeu ce qu’il est aujourd’hui dans notre pays.

