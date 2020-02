Décès de Kazuhisa Hashimoto, le créateur du code mystique Konami

Un héritage présent dans d’innombrables jeux, qui fait déjà partie de l’histoire de ce médium.

Kazuhisa Hashimoto, le créateur deCode Konami, Il est décédé ce matin à 61 ans. Le producteur d’origine japonaise, qui a travaillé dans l’entreprise dans les années 80 et 90, était responsable dela séquence “Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite, B, A”faire partie intégrante duhistoire du jeu vidéo.

Son ami, le compositeur Yuji Takenouchi, est celui qui a fait l’actualité en début de journée sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de son travail chez Konami,Hashimoto avait participé au développement de jeux tels que Snatcher, International Superstar Soccer ou Gradius, entre autres. Ce dernier, en fait, estd’où vient le célèbre code Konami, et tout est dû à un oubli de ce producteur.

Dans les tests de jeu au cours de son développement,Kazuhisa Hashimotoil a trouvé que le jeu était très compliqué, etintroduit un petit code pour aideruniquement à des fins de “test”. Cependant,oublié de le supprimer avant de fermer la version finale du jeuet Gradius a été mis en vente avec le code Konami que nous connaissons tous aujourd’hui.

Un oubli qui a sûrement sauvé le match à plus d’un contre, ainsi qu’à d’autresd’innombrables jeux qui contiennent ce petit morceau. Et ce n’est pas seulement dans les jeux vidéo, mais aussi dans de nombreuses pages, services et produits qui, à leur manière,sauver un morceau de l’héritage de ce développeur. Repose en paix.

