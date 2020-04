Décès de l’acteur de la voix de Leon Kennedy, Paul Haddad

Paul Haddad, l’acteur vocal d’origine de Leon Kennedy de Resident Evil 2 est décédé.

La firme italienne de logiciels indépendants Invader Studios a confirmé que le doubleur était décédé sur Twitter.

“Paul Haddad, notre cher ami et une icône de la communauté RE, est décédé récemment. Nous avons été vraiment honorés d’avoir la chance de rencontrer et de travailler avec un homme aussi grand et un brillant professionnel qu’il était”, a déclaré Invader. Studios.

“Repose en paix Paul. Tu vivras pour toujours dans nos cœurs.”

Haddad était surtout connu pour sa représentation de Leon Kennedy dans la première version de Capcom de Resident Evil 2 en 1998. Il est également apparu dans une variété de rôles au cours de l’année, y compris dans l’émission télévisée animée X-Men des années 1990 et la série Free Willy, exprimant la baleine titulaire.

Nick Apostolides, le doubleur de Leon Kennedy en 2019, a également consulté Twitter (ci-dessous) pour rendre hommage à l’homme à l’origine du personnage populaire.

Le remake de Resident Evil 2 était le jeu le mieux noté sur Metacritic l’année dernière. Selon certaines sources, Resident Evil 8 est prévu pour une sortie en 2020 tandis qu’un remake de Resident Evil 4 est prévu pour 2021.