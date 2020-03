Décès de Luis Alfonso Mendoza, voix de Gohan en Amérique latine

L’industrie du divertissement et du doublage en Amérique latine est en deuil. Luis Alfonso Mendoza, un acteur de renom connu pour avoir donné la voix à Gohan adulte dans Dragon Ball Z, est décédé ce week-end.

La nouvelle de la mort de Mendoza a transcendé la nuit du samedi 29 février sur les réseaux sociaux à travers des voix impliquées dans la guilde de doublage. Certains d’entre eux étaient Eduardo Garza et Marcio Castañeda, collègues de Mendoza qui ont travaillé avec lui pour le doublage de Dragon Ball Z.

Bien que les faits concernant la mort de Mendoza ne soient pas clairs, il aurait été victime d’un présumé homicide. Plusieurs médias nationaux rapportent qu’il y a eu une fusillade dans la rue Balboa, Colonia Portales de la mairie de Benito Juárez. Il y a eu 3 décès signalés et on pense que 2 d’entre eux auraient pu être Luis Alfonso Mendoza et son épouse, Lourdes Adame.

Il y a quelques jours à peine, nous avons ri avec mon regard naufragé, et aujourd’hui vous n’êtes plus Luis Alfonso … Quelqu’un me l’explique …! Heureusement, vous restez dans le cœur avec vos rires et vos blagues et les souvenirs de tant d’années … Hier était un jour triste …

– Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) 1 mars 2020

Mes amis, malheureusement c’est vrai. C’est horrible de donner ce type d’informations et je suis la personne la moins indiquée pour le faire, mais en effet mon cher Luis Alfonso Mendoza, un grand comédien, est décédé aujourd’hui. Nous en avons eu un autre gros. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE

– Lalo Garza (@LaloGarx) 1 mars 2020

Un acteur de doublage avec une vaste expérience

Bien qu’il soit surtout connu pour être la voix de Gohan adulte dans Dragon Ball Z, la réalité est que Luis Alfonso Mendoza s’est démarqué par sa longue carrière dans le monde du doublage.

Le Mexicain a eu l’occasion de prêter sa voix à Kon de Bleach; Sheldon Cooper de The Big Bang Theory; Comte Pátula et Bugs Bunny. Il a également doublé Carlton Banks du Prince of Rap; Leonardo des Ninja Turtles et Daniel La Russo dans la franchise Karate Kid.

Vous pouvez voir certains de ses personnages écouter dans la vidéo suivante:

Dans LEVEL UP, nous souhaitons la paix à Luis Alfonso Mendoza dans son dernier repos et adressons nos condoléances à sa famille et à ses proches.

.