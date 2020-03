Décès de Max Von Sydow, acteur de Star Wars et de Skyrim

De terribles nouvelles ont été publiées. Acteur Max Von Sydow, qui a participé à d’innombrables rôles à la télévision, au cinéma et au jeu vidéo, Il est décédé à l’âge de 90 ans le 8 mars 2020.

Dans un communiqué, son agent, Jean Diamond a émis le message suivant:

“C’est avec un cœur brisé et avec une tristesse infinie que nous avons l’extrême douleur d’annoncer le départ de Max von Sydow, le 8 mars 2020.”

Von Sydow a eu une carrière suffisante, à la fois à Hollywood et au cinéma international. Son premier film a été le septième sceau de 1957, dans lequel il a joué Antonius Block, un chevalier médiéval qui jouait aux échecs avec la mort. Ses rôles les plus notables incluent jouer Jésus-Christ dans la plus grande histoire jamais racontée, le père Lankester Merrin dans l’exorciste, l’empereur Ming dans Flash Gordon et le méchant emblématique de James Bond Blofeld dans Never Say Never Again. Ces dernières années, nous l’avons vu dans Star Wars: The Force Awakens en tant que Lor San Tekka, et dans Game of Thrones donnant vie au corbeau à trois yeux.

Au milieu des jeux vidéo, Nous pourrions le reconnaître comme la voix du narrateur et d’Esbern dans The Elder Scrolls V: Skyrim. De même, il a participé en tant que Vigo the Carpathian dans Ghostbusters: The Video Game et Lor San Tekka dans Lego Star Wars: The Force Awakens.

Repose en paix, Max Von Sydow.

Via: IGN

.