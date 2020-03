Découvrez ce documentaire sur la nature de Destiny 2

Par Cian Maher,

Dimanche 1 mars 2020 22:07 GMT

Les gens qui jouent à des jeux comme ils ne sont pas censés être souvent récompensés par des résultats gratifiants. Ce fut le cas avec un YouTuber particulièrement désireux de briser les règles, qui a réussi à créer son propre documentaire sur la nature Destiny 2.

Je sais ce que vous pensez: “Destiny 2 ne concerne pas la nature, c’est l’espace et les shootybangs!” C’est incorrect. Destiny 2 a tout, des minuscules oiseaux lézards aux yeux de grenouille aux vers de mer massifs qui sont presque complètement obscurcis par du verre opaque. Après avoir vu leur silhouette, vous souhaiterez probablement que le verre soit mille fois plus épais. Et vous vérifierez quadruplement que vos appareils shootybang sont verrouillés et chargés (bien qu’il soit possible que ce ver de terre de l’océan soit sympathique, et qu’il veuille simplement vous faire un câlin doux).

Vous pouvez consulter le documentaire ci-dessous, qui a été enregistré par YouTuber Kimber Prime. Son obtenu une bonne pincée de vibes de David Attenborough, et a été produit pour la chaîne très réelle et officielle Destiny Geographic.

Peut-être que les créatures qui m’ont le plus touché étaient les lucioles. Vous pouvez les trouver dans The Farm, où ils scintilleront tous sous la forme d’éclats de lumière scintillants, scintillant sur un fond tranquille d’une manière qui semble calme et agréablement sombre. Là encore, j’ai vraiment aimé les oiseaux lézards aux yeux de grenouille aussi. Comme le note le documentaire, “bien que les lucioles puissent toutes se ressembler, il y a plus de 2 000 espèces différentes dans la galaxie.” Des trucs enrichissants.

Cela peut surprendre, mais il y a des tas de créatures curieuses à découvrir dans Destiny 2. Si vous vous ennuyez jamais des combats spatiaux et des faisceaux laser, cela vaut vraiment la peine de les chercher. Après tout, les Gardiens devraient protéger les êtres vivants, pas les détruire. Quoi qu’il en soit, consultez le doc. Imaginez David Attenborough, sauf avec des oiseaux de Mars et des chauves-souris spatiales étranges. Tu sais que tu aimerais ça.

Si vous recherchez des informations sur la nouvelle saison de Destiny, nous avons compilé une liste de ce à quoi vous attendre dans Season of the Worthy. En outre, il semble que les essais d’Osiris reviennent. P.P.S, on dirait que nous allons passer beaucoup de temps sur Mars.

