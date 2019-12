Découvrez ce qui se trouve à l'intérieur de la sortie Blu-ray du 30e anniversaire de l'Assistant

Cela nous amuse toujours lorsque les gens débattent du meilleur film de jeu vidéo de tous les temps, car, à notre avis, il n'y a qu'un seul choix – et il met en vedette Fred Savage.

L'assistant peut avoir été un raté critique et commercial lors de sa sortie initiale en 1989, mais il est entré dans l'histoire comme un classique culte et il est sur le point d'obtenir une sortie Blu-ray spéciale du 30e anniversaire.

Le pack de deux disques propose de nouvelles illustrations de couverture basées sur les pixels et une abondance de fonctionnalités bonus spéciales, notamment:

«La route de Cali-forn-ia» – Retour sur l'assistant, y compris de tout nouveaux entretiens avec Todd Holland, les stars Fred Savage et Luke Edwards, scénariste / producteur David Chisholm; Le producteur Ken Topolsky; Et plus!

"Comment puis-je vous aider? Confessions d'un conseiller de jeu »

«Une analyse clinique de l'assistant»

Questions-réponses après la projection de Let’s Play Gaming Expo 2019 avec Luke Edwards, David Chisholm et

Ken Topolsky

Galerie de photos

Le film bénéficie d'un nouveau transfert 4K et est accompagné d'un commentaire audio avec le réalisateur Todd Holland ainsi que d'une sélection de scènes et de bandes-annonces supprimées. Il sera lancé le 24 mars 2020.

.