Découvrez cela dans les coulisses de la musique de DOOM Eternal

La meilleure façon de décrire DOOM est le «métal lourd». Nous pouvons non seulement voir ce concept dans le gameplay, mais dans l’iconographie, et notamment dans la musique. De «At DOOM’s Gate» à «Flesh & Metal» en passant par «BFG Division», id Software et Bethesda savent que cette bande-son est devenue aussi emblématique que le jeu lui-même, donc en préparation de DOOM Eternal, Ils ont décidé de nous montrer un peu comment était l’enregistrement du thème principal de ce SPF démoniaque.

La vidéo nous présente Mick Gordon, le compositeur de DOOM Eternal, qui a demandé l’aide de dizaines de chanteurs et musiciens de métal pour interpréter les chansons que nous pouvons entendre sur le thème principal de DOOM Eternal.

Nous vous rappelons que DOOM (2016) a remporté le prix de la «meilleure musique» lors des Game Awards, donc id Software et Bethesda font de leur mieux pour que cette réalisation se reproduise avec DOOM Eternal.

Parlé de DOOM Eternal, bien que nous ne sachions toujours pas quand la version Switch de ce jeu sera disponible, id Software garantit que cette version surprendra les fans. En revanche, comme le prédécesseur, Eternal aura un contenu post-lancement, mais en plus grande quantité.

Via: Bethesda

