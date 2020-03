Découvrez ces nouveaux contrôleurs Xbox Phantom Magenta et Arctic Camo

Deux nouveaux contrôleurs Xbox en édition spéciale seront lancés plus tard cette année, a annoncé Microsoft.

Le premier sera la manette sans fil Phantom Magenta Special Edition le 17 mars pour 69,99 $. Cela fait suite aux versions White et Black précédemment publiées dans la série «Phantom».

Comme ces deux autres, la version à venir combine une couleur de base solide avec un dessus translucide pour créer un effet de bruissement qui révèle le fonctionnement interne du contrôleur. C’est un choix de couleurs assez fort, mais je pense que je suis fan.

Puis, en mai, la manette sans fil Arctic Camo Special Edition sortira – également au prix de 69,99 $. Vous pouvez voir cela comme un compagnon du contrôleur Night Ops Camo qui a été publié et à la fin de l’année dernière. Comme le nom le dit si succinctement, l’apparence correspond à celle de nombreux skins de camouflage que vous avez sans aucun doute vu si vous avez passé cinq minutes dans un jeu Call of Duty. Il s’agit d’une exclusivité Microsoft Store et Walmart aux États-Unis.

En ce qui concerne les fonctionnalités, ces deux contrôleurs Xbox sont presque identiques aux nombreux autres qui sont déjà disponibles. Ainsi, vous obtenez une poignée texturée, une cartographie des boutons et une prise casque stéréo 3,5 mm pour brancher n’importe quel casque compatible. Il existe également une prise en charge Bluetooth pour garantir que les contrôleurs sont compatibles avec les PC, ordinateurs portables et mobiles Windows 10.

Oh, et la version Arctic Camo a également des déclencheurs texturés, si cela est important pour n’importe qui.

Intérêt pour l’une de ces éditions spéciales? Si tel est le cas, vous pouvez désormais sécuriser le vôtre dans le Microsoft Store. Attendez-vous à ce que tous les détaillants habituels les stockent également. Et, rappelez-vous, comme tous les autres accessoires Xbox One, ils seront également compatibles avec la Xbox Series X!

