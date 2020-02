Découvrez cet étui en forme de Game Boy pour Apple AirPods

Le goût se divise en genres lorsque l’on parle d’aides auditives et de problèmes audio généraux. L’une des tendances les plus récentes est le casque entièrement sans fil, qui a gagné en force avec le lancement des AirPod d’Apple.

Les joueurs ne sont pas hors de la tendance des écouteurs sans fil, la société Elago a donc préparé un produit spécialement conçu pour eux. C’est un cas particulier pour les AirPods.

L’unicité du produit est qu’il se présente sous la forme du premier Game Boy, la console portable légendaire et importante de Nintendo. Le boîtier sera proposé dans les couleurs classiques du système, mais il y aura également une variante noire.

L’AW5 Game Boy sert à la fois à transporter et à stocker vos aides auditives, ainsi qu’à les garder chargées pendant des heures. Le boîtier sera offert dans l’une de ses présentations en échange de 12,99 $ USD. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Je vous laisse quelques images ci-dessous:

Si vous êtes un fan de Game Boy et que vous aimez l’idée d’avoir cet étui, gardez à l’esprit que vous pouvez les acheter à partir de ce lien. L’appareil est compatible avec les AirPods 1 et 2, ainsi qu’avec la recharge sans fil. Le produit est en silicone souple et possède un revêtement antidérapant.

Dans les nouvelles connexes, en 2019, Nintendo a célébré le 30e anniversaire de la Game Boy, une console qui a fait ses débuts aux États-Unis le 31 juillet 1989. Auparavant, nous avons vu d’autres produits inspirés par l’ordinateur portable, comme cette grande montre à impulsions.

En outre, FreakerSNEAKS a révélé une Air Jordan modifiée avec un design Game Boy. Retrouvez toutes les actualités liées à la console portable Nintendo sur cette page.

