Découvrez cette terrifiante modification GameCube créée par un fan

Bien que le Nintendo GameCube n’ait pas atteint le succès souhaité en son temps, le passage des années a montré que la communauté l’a dans le plus haut des estimations et ce n’est pas pour moins car dans son catalogue il y a de vrais bijoux. Actuellement, la console est l’un des favoris sur la scène des modifications esthétiques et récemment un fan a montré sa nouvelle création, lui donnant une touche terrifiante.

Un rapport de DualShockers a révélé le résultat du nouveau projet iv_art_, un fan qui modifie généralement les consoles esthétiquement pour créer des designs uniques et les mettre en vente sur le marché, qui est un Nintendo GameCube qui pourrait bien déployer de bonnes sessions de survie Horreur dans la prochaine saison d’Halloween. La conception de la console, mise en vente il y a quelques jours pour 92 $ USD, est inspirée du thème Gore, de sorte que chaque espace ressemble à des morceaux de peau en décomposition réunis par une suture. En outre, en haut, il a un design sanglant et les parties qui ressortent le plus du fil qui rejoint chaque partie.

Cette conception pourrait bien servir un bon marathon de livraisons Eternal Darkness ou Resident Evil, car il ne faut pas oublier que pendant quelques années, Capcom et Nintendo ont conclu un accord qui a amené la franchise à GameCube, de Resident Evil 0 à l’exclusivité. Mal résidant temporaire 4.

