Découvrez comment Star Wars: le mandalorien a utilisé la technologie de Fortnite Engine pour filmer l’émission de télévision

La nouvelle série télévisée Star Wars, The Mandalorian, utilise une variété d’effets spéciaux créés par Lucasfilm en partenariat avec le studio d’effets iconique Industrial Light and Magic et le studio Fortnite Epic Games. Une nouvelle vidéo en coulisses présente la technologie fascinante qui a été utilisée pour donner vie aux décors de The Mandalorian.

Le créateur mandalorien Jon Favreau a déclaré que la technologie, qui utilise le moteur Unreal d’Epic pour projeter des scènes sur des écrans LED entourant l’ensemble physique, aura un impact et une influence sur la façon dont les émissions de télévision et les films sont réalisés à l’avenir. Dans la vidéo, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Avec des écrans LED en arrière-plan projetant tout ce qui est imaginable, les acteurs sur le plateau peuvent physiquement pointer les choses et voir réellement ce qu’ils les regardent. Non seulement cela, mais cette technologie a permis aux producteurs d’avoir des levers et couchers de soleil qui pouvaient durer toute la journée. Ils pourraient également déplacer littéralement des montagnes en arrière-plan car ils sont numériques. Cela ouvre de nouvelles possibilités incroyables pour le cinéma numérique. “

Jetez un œil à la vidéo complète pour en savoir plus sur la nouvelle technologie LED qui a été utilisée dans la fabrication de The Mandalorian. Vraisemblablement, cela se poursuivra pour la saison 2, qui devrait sortir en octobre 2020.

Comme la saison 1, la sortie en deuxième année de The Mandalorian sera diffusée exclusivement sur Disney +. Récemment, Disney a annoncé que le service avait atteint 28,6 millions d’abonnés payants.

