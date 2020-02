Découvrez en profondeur dans cette vidéo Overpass, un simulateur tout-terrain intense

Zordix Racing et Bigben Interactive offrent un aperçu complet d’Overpass, un simulateur de SUV intense conçu pour mettre le joueur au défi de surmonter avec succès les différents obstacles placés au sol, trouvant ainsi la meilleure façon d’essayer d’atteindre la ligne d’arrivée. Overpass date également sa sortie le 27 février sur PC (via EGS), PS4 et Xbox One. Le 12 mars sur Nintendo Switch.