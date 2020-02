Découvrez la fantastique bande-annonce animée de Dead Cells: The Bad Seed

Ce jour, Cellules mortes vous recevrez votre expansion très attendue connue sous le nom de The Bad Seedet l’équipe de Motion twin Il a sorti une merveilleuse bande-annonce animée pour célébrer.

Ce nouveau DLC est maintenant disponible pour 4,99 $, fonctionnant comme la 17e mise à jour du jeu. The Bad Seed introduit le joueur dans une nouvelle zone, avec de nouveaux biomes, armes et ennemis en option. Voici la description officielle de Motion Twin:

“Deux deux nouveaux biomes habités par leur propre bestiaire distinctif, l’Arboretum, un paradis de créatures trompeusement adorables, et The Swamp, où une colonie de mauvaises herbes couverte d’arbres habitée par des hommes armés et des porteurs de lances est votre seule échappatoire aux gigantesques tiques violettes qui Ils règnent sur le terrain.

Réussir les nombreux dangers signifie que vous serez récompensé avec une nouvelle armure, y compris la première arme à double emplacement ainsi qu’un champignon compagnon fidèle et dévoué. Bien sûr, battre des monstres et surmonter les défis de ces nouveaux biomes est une récompense en soi, mais de nouvelles armes supplémentaires ne font de mal à personne. »

Si vous n’êtes toujours pas sûr Cellules mortes, consultez le gameplay que nous avons fait récemment afin que vous puissiez voir pourquoi tant de gens aiment ce jeu.

Source: Motion twin

