Découvrez la nouvelle ligne de vêtements UNIQLO inspirée de Super Mario Bros.

Chaque fan de jeux vidéo veut emmener sa passion partout et l’une des meilleures façons de le faire est de porter un vêtement avec un motif ou un motif de sa franchise ou de son jeu préféré. En ce sens, nous savons que Super Mario Bros.est l’un des univers les plus aimés et pour exprimer le goût de ses aventures, la société UNIQLO a présenté la nouvelle collection inspirée du plombier italien bien-aimé et des personnages qui l’accompagnent.

La boutique en ligne espagnole d’UNIQLO a dévoilé les nouvelles pièces qui composent la collection Super Mario Bros., qui sera disponible à partir du 13 avril. Précisément, cette collection arrive au bon moment pour faire partie des célébrations du 35e anniversaire de la franchise, considérée depuis le lancement de Super Mario Bros. pour Famicom en 1985.

Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux modèles sont inspirés du premier jeu Super Mario et des éléments qui sont devenus une tradition dans les livraisons ultérieures. De même, il y a aussi un clin d’œil à l’ère SNES, en particulier avec Super Mario World.

Il s’agit de la nouvelle ligne UNIQLO inspirée de Super Mario Bros.

Que pensez-vous des vêtements UNIQLO qui célèbrent Super Mario Bros.?

