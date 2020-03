Découvrez l’action et le chaos de BLEEDING EDGE dans sa bande-annonce de lancement

BLEEDING EDGE est la prochaine version vedette de Xbox Game Studios. Après plusieurs tests, le projet Ninja Theory sera enfin présenté la semaine prochaine sur Xbox One et PC.

Le studio a décidé de publier à l’avance la bande-annonce de lancement de son jeu compétitif, qui offrira des combats en équipe de 4 personnages. La vidéo en question révèle une partie de l’histoire de BLEEDING EDGE.

Toute cette action vous attend au BLEEDING EDGE

BLEEDING EDGE nous emmènera dans un monde où la modification du corps avec des pièces technologiques est une chose quotidienne, mais c’est une activité illégale. Malgré cela, il y a des gens prêts à le faire pour s’amuser et participer à des combats intenses.

Pour cette raison, la bande-annonce de lancement de BLEEDING EDGE est pleine d’action et de chaos. On y voit plusieurs de ses personnages dans l’arène de combat. Certains comme Daemon, Nídhöggr, Gizmo, Buttercup et Kulev montrent leurs compétences.

Le titre vous permettra de personnaliser et de modifier les personnages dans une certaine mesure pour leur donner un style de combat particulier. De plus, il sera joué sur différentes cartes avec des environnements interactifs qui peuvent être utilisés pour ou contre d’autres joueurs. Voici sa nouvelle bande-annonce:

Quand et où BLEEDING EDGE sera-t-il sorti?

Ninja Theory a rappelé aux fans que BLEEDING EDGE sortira la semaine prochaine le 24 mars. Le jeu sera lancé sur Xbox One et PC. Si vous prévoyez de le jouer sur un ordinateur, gardez à l’esprit qu’il sera disponible dans la boutique Microsoft et sur Steam.

La bonne nouvelle est que le jeu arrivera également ce jour-là sur Xbox Game Pass pour les deux systèmes. Les utilisateurs du service qui y jouent entre le 24 et le 31 mars recevront sans frais supplémentaires le Pack punk avec divers objets cosmétiques.

Au cas où vous l’auriez manqué: Voici à quoi ressemble la carte BLEEDING EDGE au Mexique

BLEEDING EDGE sortira sur Xbox One et PC le 24 mars. Voulez-vous en savoir plus sur ce projet Ninja Theory? Cliquez ici.

.