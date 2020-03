Découvrez le nouveau gameplay de Resident Evil 3 Remake ici

Ce qui est promis, c’est la dette. Capcom a dévoilé aujourd’hui un nouveau gameplay du très attendu Resident Evil 3 Remake lors d’une diffusion en ligne. Si vous avez encore quelques doutes sur le style de jeu et la mécanique que cette ré-imagination du classique de 1999 présentera, alors cette avancée est pour vous.

On pouvait y voir l’apparition de Raccoon City et quelques nouvelles fonctionnalités incluses dans le remake en termes de mécanique de jeu, cependant, vous n’avez pas à vous soucier d’une sorte de spoiler, car cela ne révèle rien de substantiel sur l’histoire.

Apparemment, le remake a élargi les manœuvres de mouvement et d’évasion que le jeu original présentait. Enfin, bien que beaucoup s’attendaient à savoir quand nous pourrions nous attendre à la démo de RE3 Remake, Capcom a un peu déçu les participants et n’a rien mentionné à ce sujet. Ils ont seulement indiqué que dans les semaines à venir, nous aurons plus de nouvelles concernant cette petite avancée.

De même, vous pouvez également vérifier un autre gameplay en 4K ici. De même, vous pouvez voir ici les images filtrées de ce remake terrifiant.

Via: Capcom

