Découvrez le spectaculaire nouveau contrôle Xbox One

Les choses ne se sont peut-être pas bien passées pour Xbox One dans différents domaines, mais quant à son offre de commandes, il n’y a rien à redire et il est indéniable qu’il existe suffisamment de designs pour répondre aux goûts des joueurs, nous ne pouvons pas oublier que C’est l’un des contrôles préférés des utilisateurs de PC. Cela dit, il est temps que vous connaissiez le nouveau design qui arrivera en mai pour Xbox One: Magenta Ghost.

Aujourd’hui, Xbox a dévoilé la nouvelle édition spéciale du contrôle Xbox One, Magenta Ghost, qui offre un design qui synthétise facilement la puissance et l’esthétique. Ce contrôle a un design translucide avec une teinte rose qui permet de voir les composants internes dans la partie supérieure, tandis que dans la partie inférieure, il a déjà la couleur uniforme combinée avec des zones texturées qui garantissent une excellente adhérence.

Comme dans les éditions précédentes, la manette Xbox One Magenta Phantom a une couleur uniforme, à l’exception des boutons et déclencheurs supérieurs, mais comprend une petite traverse imprimée dans la zone des boutons A, B, X, Y qui respecte les couleurs attribuées Dans une télécommande normale.

Beauté et puissance

Découvrez le contrôle Phantom Magenta: https://t.co/yX2KnMISFl pic.twitter.com/yMPQ6OVK0O

– Xbox Mexico (@XboxMexico) 2 mars 2020

Xbox définit le design comme l’union entre la beauté et le pouvoir

L’édition spéciale Magenta Fantasma est déjà en prévente et son lancement aura lieu le 17 mai 2020 pour un prix suggéré de 1699 $ MXN.

Que pensez-vous du nouveau contrôle Xbox One?

Dites-le nous dans les commentaires et suivez-nous sur LEVEL UP.

Source

.