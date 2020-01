Découvrez les nouveaux uniformes de fantaisie de l’Overwatch League

Qui a besoin de commentateurs quand les joueurs ont l’air si bons? L’Overwatch League s’est associée au légendaire créateur de streetwear Jeff Staple pour créer un «kit de joueur authentique» pour chacune des 20 équipes de la ligue. C’est tellement chic.

Les nouveaux kits, conçus pour rapprocher l’expérience esports de l’expérience sportive traditionnelle, sont plus que de simples chemises fantaisie. Ils disposent d’une application graphique haut de gamme, de tissus surélevés et de soufflets latéraux pour améliorer le confort. Je n’ai pas besoin d’expliquer l’importance des soufflets latéraux. Selon l’annonce officielle, chaque kit est coupé et cousu afin “d’augmenter la qualité et la portabilité pendant le jeu”. On dirait que les vêtements dans lesquels ces équipes jouaient avant étaient des chiffons de friperie en comparaison. C’est étonnant que personne ne soit mort.

Regardez ces somptueuses tenues. La façon dont le tissu se drape. La façon dont les couleurs apparaissent sous l’éclairage de studio. Vous voyez les soufflets latéraux? Non, vous ne le faites pas, car ils sont sur le côté. N’essayez pas de truquer la connaissance du gousset ici; c’est inconvenant. Ou sans couture. Ha ha ha oh nous nous amusons.

Chacune des 20 équipes aura sa propre tenue à domicile et à l’extérieur conçue par Jeff Staple lors du lancement de la saison de la Ligue Overwatch 2020 le 8 février. Et devinez quoi! Ils seront tous disponibles en précommande sur le magasin Overwatch League le 28 janvier (n’achetez aucun des vieux vêtements, ils sont de la merde). Qui sait, peut-être que la ligue peut faire assez d’argent avec ces chemises de créateurs pour payer aux commentateurs ce qu’ils valent.

