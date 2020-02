Découvrez les prochains titres gratuits de l’Epic Games Store

L’une des stratégies les plus efficaces des plates-formes de distribution numérique est d’offrir des jeux gratuits disponibles pour une durée limitée et Epic Games Store ne fait pas exception. Chaque mois, la boutique dévoile de nouveaux jeux qui peuvent être téléchargés par les utilisateurs sans aimer une seule monnaie et aujourd’hui les 2 livraisons qui seront disponibles dans quelques jours ont été annoncées.

Epic Games a rapporté qu’à partir du 5 mars, les titres GoNNER et Offworld Trading Company peuvent être achetés gratuitement dans le magasin dans le cadre du programme proposé par la plate-forme pour attirer plus d’utilisateurs. Dans le cas de GoNNER, c’est un roguelike développé par Art in Heart, qui utilise également des plateformes et la génération de mondes procéduraux.

D’autre part, Offworld Trading Company est un titre de stratégie et de simulation développé par Mohawk Games sous la direction de Soren Johnson, qui était un concepteur de Civilization IV. La proposition pour cette livraison a lieu après la colonisation de Mars, où différentes entreprises rivalisent férocement pour dominer les ressources de la planète et exploiter cette nouvelle forme d’entreprise.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Epic Games Store.

