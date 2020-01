Découvrez les rendus officiels de Byleth de Fire Emblem dans Super Smash Bros.Ultimate

Plus tôt dans la journée, Nintendo a révélé que Byleth de Fire Emblem Three Houses serait le cinquième combattant DLC pour Super Smash Bros.Ultimate. Si vous voulez voir de plus près comment les deux personnages apparaîtront sur l’écran de sélection des combattants, vous pouvez maintenant!

Nintendo a publié des rendus détaillés de Byleth, hommes et femmes, pour accompagner le reste de la distribution de Super Smash Bros. En particulier, nous pouvons voir les deux personnages brandissant leur arme par défaut: l’épée du créateur.

Vous pouvez les télécharger en pleine résolution via le tweet ci-dessous!

『フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム 風花雪月』 よ り 、 士官 学校 の 教師 で あ る 主人公 「べ レ ト」 「ベ レ ス」 が 、 ス マ ブ ラ SP に 新 た に 参 戦!

剣 、 斧 、 槍 、 弓 の 4 つ の 武器 を 携 え て 、 曲 者 揃 い の フ ァ イ タ ー た ち へ の 指導 を 試 み ま す!

配 信 は 1 月 29 日 (水)。 お 楽 し み に! # ス マ ブ ラ SP pic.twitter.com/NRGcZb0YYk

– 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ラ ザ ー ズ 【ス マ ブ ラ 公式】 (@SmashBrosJP) 16 janvier 2020

en relation

.