Découvrez les séquences de jeu du personnage de Valorant Phoenix sur la carte Haven

Par Stephany Nunneley,

Samedi 4 avril 2020 16:00 GMT

Voici encore plus de gameplay Valorant pour vous, avec le personnage Phoenix.

L’embargo levé hier sur le tireur de Riot Games Valorant, et nous avons un nouveau gameplay pour vous aujourd’hui.

Cette vidéo d’Arekkz présente une correspondance complète sur la carte Haven avec le personnage Phoenix.

Phoenix est l’un des huit personnages confirmés et utilise le flashbang de capacité de feu. Sa capacité défensive est un mur de feu qui cause des dégâts aux ennemis et peut être utilisé pour couper une ligne de vue. Ce ne sont que deux des capacités du personnage, comme d’autres sont présentées dans la vidéo ci-dessous.

Pour un aperçu plus complet des capacités de Phoenix et de celles des autres personnages, regardez cette vidéo et rendez-vous sur notre hub Valorant pour un aperçu des personnages annoncés.

Le jeu de tir tactique basé sur des personnages 5v5 de Riot sera gratuit et comprendra Battle Pass et des cosmétiques payants, mais pas de boîtes à butin.

La version bêta fermée débutera la semaine prochaine et le jeu devrait sortir cet été.

