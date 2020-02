Découvrez les superbes nouvelles affiches de film Monster Hunter

Le film Monster Hunter est la prochaine grande adaptation d’un jeu vidéo sur grand écran. Après le succès de Sonic the Hedgehog, il semble que les grands studios aient enfin trouvé le bon moyen de porter ces expériences interactives au septième art, au moins dans l’aspect visuel, comme on peut le voir avec les nouvelles affiches du film Monster Hunter.

Ce matériel promotionnel montre les étoiles Tony Jaa et Milla Jovovich portant l’une des armes emblématiques des jeux. Jaa, qui joue The Hunter, tient l’arc du Grand Hunter. Jovovich, qui joue le lieutenant Artemis, porte une grande épée, la lame de mâchoire géante. L’environnement désertique dans lequel ils se trouvent est basé sur l’apparence de la zone désertique sauvage de Monster Hunter World.

Le film est réalisé par Paul W.S. Anderson (responsable Mortal Kombat, Resident Evil, Event Horizon), et il faudra quelques libertés créatives pour adapter le thème Monster Hunter au public le plus large possible, mais en conservant l’essence originale.

Monster Hunter sortira en salles le 4 septembre 2020. En parlant d’adaptations de jeux vidéo, le film Sonic a généré plus de 200 $ MDD au box-office mondial. De même, un nouveau jeu Monster Hunter arrivera sur mobile cette année.

Via: IGN

.