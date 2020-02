Découvrez l’histoire de Rise of New Champions

Bandai Namco a décidé de gâter ses fans aujourd’hui et a publié une version étendue de la bande-annonce axée sur l’histoire que nous avons vue il y a quelques jours. Captain Tsubasa: Rise of New Champions sera chargé de relancer le troisième championnat national joué par Nankatsu, ou Niupi, comme on l’appelle au Mexique.

La bande-annonce nous montre bon nombre des moments les plus mythiques et emblématiques de cette saga avec des séquences cinématographiques qui cherchent à capturer tout le drame et l’intensité de la série. De la même forme, il semble que ce titre se concentrera uniquement sur les années scolaires d’Oliver et il n’explorera pas son temps en Europe et au sein de l’équipe nationale de football du Japon.

Un autre détail très intéressant est que cela semble confirmer qu’il y aura un arc de tracé complètement original ou au moins modifié, car au début de la vidéo, vous pouvez voir qu’un match d’une compétition aux États-Unis va commencer, où Oliver et ses amis n’ont jamais pu jouer dans le manga.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est développé par Tamsoft (les responsables de la saga Senran Kagura) et nous offrira un jeu de football avec une approche très arcade dans laquelle nous pouvons effectuer toutes sortes de tirs et des cascades impossibles pendant que nous recréons les jeux plus série mémorable. Il arrivera sur PS4, Nintendo Switch et PC à un moment donné en 2020. Vous pouvez vérifier nos mains sur le jeu ici. De même, ce titre ne devait à l’origine être localisé que pour l’Amérique latine.

Via: Bandai Namco

