Découvrez l’horreur italienne avec Saturnalia | PAX East 2020

Saturnalia, un jeu d’horreur de survie effrayant situé dans un village italien fictif, est visuellement frappant. Les personnages sont rendus dans un style sommaire et se déplacent à 12 images par seconde, ce qui leur donne un aspect rotoscopique qui est un décalage étrange pour leur environnement plus lisse, qui fonctionne à 60. Cet environnement est plein d’angles étranges et d’impasses comme un vrai village de vieux pays , ce qui rend l’horreur roguelike générée par la procédure d’autant plus effrayante que vous ne pouvez jamais tout à fait mémoriser la carte.

La nuit se déroule après que les villageois ont mystérieusement disparu. Vous incarnez quatre personnages – certains nouveaux venus et certains indigènes – qui peuvent tous alerter le monstre parmi vous. Les conditions exactes qui alertent le monstre peuvent changer d’une course à l’autre, et perdre l’un de vos personnages vous fera passer à un autre, qui peut potentiellement les sauver. Mais ce ne sera pas facile. Pour autant que nous l’avons vu, il n’y a pas de combat contre cette créature. Il n’y a qu’une fuite – ou un échec.

Saturnalia arrive en 2020, avec des plateformes à annoncer. C’est l’un des nombreux jeux indépendants intrigants avec lesquels nous avons eu du temps lors de PAX East 2020.