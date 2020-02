Découvrez l’incroyable édition spéciale que Marvel’s Avengers aura

Bien que les Avengers de Marvel aient souffert d’un retard qui a déplacé sa date de sortie jusqu’en septembre 2020, ceux qui espèrent ce titre peuvent se réjouir, comme les différentes éditions de la collection et les récompenses pour ceux qui précommandent ce titre ont été annoncées, qui sera disponible pour les fans les plus acharnés des héros les plus puissants de la Terre.

La L’édition numérique ne sera disponible que sur le PlayStation Store et aura 1 000 crédits, utilisés dans le jeu pour les options de personnalisation. Vous obtiendrez également une plaque d’identification exclusive de Mme Marvel. Si vous passez votre précommande pour PS4, vous recevrez également un badge d’identification de l’équipement qui peut être équipé dans l’un des six principaux Avengers, une émoticône exclusive “Talk to the Hand” pour Mme Marvel et un thème PS4 exclusif (numérique uniquement) ).

Les précommandes incluent également les tenues Marvel Legacy, un pack de skins inspiré par des moments de bande dessinée qui définissaient qui était chaque Avenger.

L’édition Deluxe contient l’ensemble de tenues obsidienne, où chaque vengeur est conçu avec des versions métalliques de ses tenues emblématiques. Il existe également six assiettes à thème obsidienne pour s’adapter à l’esthétique globale de l’édition. Finalement, Vous disposerez d’un accès anticipé de 72 heures pour entrer dans le monde de Marvel’s Avengers le 12 mai. Pour ceux qui veulent la version physique de l’édition Deluxe, elle comprendra également un abonnement gratuit d’un mois à Marvel Unlimited, qui est un service d’abonnement en ligne qui vous permet de profiter de plus de 25000 bandes dessinées numériques Marvel.

Enfin, l’édition Earth’s Mightiest, en plus de tous les articles de l’édition Deluxe, comprendra un étui SteelBook icône Avengers A. Une statue couleur de 12 pouces de Captain America, un Hulk Bobblehead, un porte-clés Mjolnir, une boucle de ceinture Black Widow, un prototype d’armure Iron Man, une épinglette de vengeur honorifique de Kamala Khan et une photo de groupe commémorative des Avengers

Les Avengers de Marvel seront disponibles sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google Stadia le 4 septembre 2020.

