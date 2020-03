Découvrez l’incroyable nouveau Ghost dans les images Shell SAC_2045

Le retour tant attendu de Ghost in the Shell dans le monde de l’anime sera grâce à Netflix. La première partie de cette nouvelle série arrivera au Japon via la plateforme de streaming le 21 mars 2020, tandis que le reste du monde pourra la regarder jusqu’en avril de cette année. Pour rendre notre attente moins douloureuse, Le compte Twitter de Netflix Japon a partagé de nouvelles images de Ghost dans le Shell SAC_2045.

SAC_2045 est une étape importante de la série, car il s’agira du premier anime entièrement CGI de la franchise Ghost in the Shell. Il utilisera également la technologie de capture de mouvement, le réalisme photo et le mouvement réaliste dans une série animée.

En outre, Le major Motoko Kusanagi reviendra à l’action dans cette série en tant que personnage principal franchise Ghost in the Shell en cours. Vous pourrez également voir Batou, Togusa et Tachikoma dans la série. En ce moment, il semble que l’anime sera également publié en partie.

N’oubliez pas de cliquer sur la galerie d’images pour mieux les voir.

\ メ イ ン キ ャ ラ ク タ ー 集結 /

Netflix オ リ ジ ナ ル ア ニ メ シ リ ー ズ

『# 攻殻機動隊 SAC_2045』

? 場面 写真 、 初 解禁 ❗️

草 薙 素 子

バ ト ー

ト グ サ

タ チ コ マ

今 再 び 、 公安 9 課 が 動 き 出 す -!

ど こ か 雲 行 き の 怪 し い 表情 を 浮 か べ る 彼 ら。

そ の 視線 の 先 に 待 つ 未来 と は…⁉

4 月 よ り 全世界 独占 配 信 ✨ # ネ ト フ リ ア ニ メ pic.twitter.com/s0ETTfC4x8

– Netflix Japan Anime (@NetflixJP_Anime) 11 mars 2020

La première partie de Ghost in the Shell SAC_2045 arrivera sur Netflix le 21 mars 2020 au Japon. Il apparaîtra dans d’autres régions en avril 2020. En parlant d’anime, vous pouvez consulter la bande-annonce de Ghost in the Shell SAC_2045 ici. De même, le nouvel anime Digimon a déjà une date de sortie.

Via: Game Watch

