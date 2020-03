Découvrez Maquette, un jeu de réflexion prometteur où la perspective est primordiale

Annapurna Interactive distribue ce jeu vidéo qui présente sa première bande-annonce et ses images.

Un monde où chaque bâtiment et élément de l’environnement est à la fois minuscule et immense, des transformations récursives à la manière de M. C. Escher. Telle est l’approche deMaquette, une expérience visuelle et logique qui promet de ne laisser aucun joueur indifférent. Quelque chose que les titres deAnnapurna Interactive.

Chaque mouvement implique un virage drastique dans la résolution des puzzlesLe nouveau jeu rejoint les autresOuter Wilds,Voyage, Gone Home, Flower or What Remains of Edith Finch pour offrir à une première personne plongée dans des paysages fantastiques pleins de puzzles où la perspective est la clé de sa résolution. Cela dit, cela semble très simple, mais regardez quelques images pour avertir que des tailles, des distances et des problèmes plus petits peuvent en résulterobstacles insurmontables.

Au sein d’un modèle, l’objectif du jeu est d’interagir avec les éléments qui le composent pour le changer complètement. Chaque mouvement implique un virage drastique dans la résolution des puzzles. Après ce mécanicien,une histoire d’amour différenteet l’original sert de fil conducteur à chaque nouveau défi.

Créée par Graceful Day, Maquette a fait sa première apparition en 2011, mais c’est maintenant qu’elle a été déterminéeson lancement officiel par le célèbre distributeur. La date finale après laquelle il peut être joué est encore inconnue, bien qu’il soit très probable qu’il soit révélé dans les prochains jours. Pour l’instant, vous devez vous contenter de sa bande-annonce de lancement colorée et de sa carte Steam, en attendant d’être terminée.

