Découvrez Marvel Future Revolution, le nouveau jeu mobile Marvel

Comme nous l’avions mentionné, Marvel et Netmarble ont été présentés dans le cadre de PAX East 2020 le week-end dernier pour annoncer un nouveau projet, désormais connu sous le nom de Marvel Future Revolution. Ce titre sera exclusif pour les téléphones mobiles et prévoit d’être l’une des propositions de la plus haute qualité pour ce marché.

Marvel Future Revolution est un RPG à monde ouvert développé par Netmarble, l’une des études centrées sur les appareils mobiles d’une importance majeure sur le marché asiatique. A côté de l’annonce de ce jeu, une petite bande-annonce a également été révélée que, bien qu’elle ne montre pas de gameplay, elle nous donne une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre, au moins en termes de personnages et de service aux fans.

De même, similaire à ce que nous avons vu dans Marvel Ultimate Alliance 3, le style visuel aura une grande inspiration du MCU, mais en gardant des touches uniques qui parviennent à le distinguer de son homologue cinématographique. Enfin, il a été annoncé l’ouverture d’un site Internet, ainsi que des réseaux sociaux, où ils prévoient de révéler plus de détails à l’avenir.

La révolution commence ici! Le premier RPG mobile open world de Marvel, MARVEL Future Revolution, vient d’être annoncé! Merci à nos panélistes et hôte! @AgentM @BillRosemann @zingodude @msumerak #PAXEAST #MarvelMysteryPanel #Marvel #MarvelFutureRevolution #RevolutionStartsHere pic.twitter.com/BwbhvIiu6w

– Marvel Future Revolution (@MarvelFutureRev) 1 mars 2020

Sur des sujets similaires, les premiers détails de la bande dessinée Ultraman de Marvel ont été révélés. De même, il semble que la série She-Hulk pour Disney + commencera à tourner en novembre de cette année.

Via: Marvel Future Revolution

.