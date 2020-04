Découvrez pourquoi PlayStation 5 n’a pas de compatibilité descendante avec toutes les consoles PlayStation – VIDEO

La PS5 sera rétrocompatible avec plus de 100 jeux des consoles PlayStation précédentes, mais pour être honnête, ce ne sont que des jeux de PS4. La rétrocompatibilité annoncée de la PlayStation 5 pour le moment est, au moins, beaucoup plus limitée que celle annoncée pour Xbox Series X. Et plus qu’un problème matériel, cela peut aussi être un gros problème et un casse-tête en termes strictement juridiques.

A été Marc-André Jutras, directeur technique de Cradle Games, auteurs du jeu vidéo Hellpoint, qui a récemment mis en lumière les problèmes que Sony pourrait avoir à proposer un système de rétrocompatibilité complet sur PS5. Il existe des limitations légales et des problèmes matériels qui ne sont pas faciles à résoudre et qui, “en tant que joueur, il est difficile de comprendre ce qui ne va pas“

“Pourquoi PS5 n’est pas rétrocompatible avec PS4, 3, 2, 1? Si je peux trouver un émulateur pour toutes ces consoles et que les nouvelles machines sont aussi puissantes qu’un bon PC, alors il n’y a aucune raison pour toutes les jeux ne fonctionnent pas, même avec des problèmes techniques “, demande le créateur. Cependant, en tant que membre de l’industrie, sait bien que ce n’est pas aussi simple que d’avoir une console puissante et un émulateur, au moins légalement.

DualSense, le contrôleur PS5 | Sony

“En tant que développeur, je peux voir certaines choses juridiques qui pourraient devenir un peu compliquées. […] Certaines entreprises n’existent plus et les licences pour ces titres pourraient ne pas être si faciles à obtenir. Je comprends également que les anciennes consoles peuvent avoir une sorte de DRM matériel qui pourrait empêcher de nouvelles consoles de lire des disques plus anciens “, Marc-André Jutras assure. Pour cette raison, la PS5 ne sera pas compatible avec toutes les consoles PlayStation et, en réalité, Sony doit travailler exclusivement sur chaque jeu que vous souhaitez adapter.