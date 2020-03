Découvrez Sea of ​​Stars, le nouveau jeu des créateurs de The Messenger

Sabotage Studio a obtenu l’approbation des joueurs avec The Messenger, un jeu autonome divertissant qui rappelle les épisodes classiques de Ninja Gaiden. Après son grand succès, le studio s’est mis au travail pour créer son prochain projet.

Maintenant, nous savons que c’est Sea of ​​Stars, un titre qui frappera les amateurs de RPG classiques. Son univers sera lié à celui de The Messenger, puisqu’il s’agit d’une préquelle.

Qu’est-ce que Sea of ​​Stars, la nouvelle de Sabotage Studio?

Sea of ​​Stars est un jeu de rôle avec des combats au tour par tour qui s’inspire des titres du genre des années 90. Nous y apprendrons l’histoire de Valere et Zale, qui s’entraînent un jour pour devenir des guerriers du solstice, dont la mission est de arrêter les plans du méchant The Fleshmancer.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la section visuelle du RPG est assez attrayante, car elle nous rappelle certains titres classiques qui sont considérés comme des joyaux du genre. Sea of ​​Stars est en développement pour des consoles et des PC non confirmés. Son lancement est prévu en 2022.

Sea of ​​Stars promet un combat dynamique contre une grande variété de créatures. Votre monde aura des endroits attrayants avec des touches de fantaisie que nous pouvons explorer librement. Au total, il y aura 6 personnages jouables, chacun avec des capacités uniques et une histoire intéressante. Voici sa première bande-annonce:

Sea of ​​Stars deviendra une réalité grâce à une campagne sur Kickstarter

Sabotage Studio a besoin de l’aide des joueurs pour réaliser son nouveau projet. Pour cette raison, il a lancé une campagne de financement sur Kickstarter. L’objectif est de lever 90 760 USD pour le développement de Sea of ​​Stars.

Bien que la campagne ait commencé il y a quelques instants, elle a déjà levé plus de 16 000 USD et de plus en plus de sponsors se joignent à un rythme accéléré. Ainsi, tout indique que Sabotage Studio n’aura aucun mal à atteindre son objectif.

Comme c’est souvent le cas, il existe diverses récompenses pour la participation à la campagne, des fonds d’écran, une copie du jeu, un livre d’art numérique, ainsi que la possibilité d’impliquer les personnes intéressées par le développement du jeu. La campagne Kickstarter sera active jusqu’au 18 avril. Sea of ​​Stars arrivera en 2022 sur consoles à venir et sur PC.

