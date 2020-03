Découvrez tous les éloges que Dreams a reçus avec cette nouvelle bande-annonce

Rêves C’est l’une des propositions les plus intéressantes Playstation 4, et celui que les fans et les critiques ont adoré. S’il est vrai que Rêves Ce n’est pas un jeu pour tout le monde, on ne peut pas nier que ce Molecule Media a créé est vraiment sensationnel. Tu ne nous crois pas? Découvrez ce que tous les médias disent de cette nouvelle exclusivité de PS4 à travers la vidéo suivante.

Tout comme ce qui s’est passé avec Little Big Planet, Dreams C’est devenu une plate-forme avec laquelle les développeurs peuvent découvrir tout le talent de leurs utilisateurs, au point de les embaucher dans l’industrie du jeu vidéo, comme cela s’est produit avec ce joueur.

Source: Déclaration officielle

.