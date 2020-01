Découvrez toutes les modifications et les nouveautés de la mise à jour 7.0.0 de Super Smash Bros Ultimate

Et c’est fini! Le premier Super Smash Bros.Ultimate Battle Pass vient d’être terminé il y a quelques heures avec l’arrivée de Byleth des terres de Fire Emblem: Three Houses. Mais il n’y a rien de plus à venir et rien de moins qu’un énorme six nouveaux combattants, à condition que Sakurai ne décide pas de nous surprendre à l’avenir. S’il vous plaît Sakurai, prenez des vacances bien méritées. Et avec un nouveau combattant vient la version 7.0.0. Comme toujours, nous vous apportons toute la liste des changements et des nouvelles: de nouveaux costumes mii, des scènes, un combattant, des esprits et l’amélioration des salles en ligne, entre autres.

Tous les détails de la mise à jour 7.0.0 de Super Smash Bros.Ultimate

Changements dans les modes hors ligne:

Les esprits suivants ont été ajoutés à la boutique de jeux:

Edelgard

Dimitri (Fire Emblem)

Claude

Sothis

Rhea

Seteth

Dorothea

Ingrid

Hilda (Fire Emblem)

Les esprits suivants apparaîtront dans le magasin et le Spirit Board:

Radiant Gleam

Kloster (chagrin)

Bullet Walker (Brigadier général)

High Line (Empress of Arms)

I-Tetrimino

T-Tetrimino

S-Tetrimino et Z-Tetrimino

L-Tetrimino et J-Tetrimino

O-Tetrimino

Divers

Le contenu téléchargeable suivant sera disponible pour une utilisation après l’achat:

Pack Aspirant Byleth

Chapeau Cuphead + costume

Capuche + costume Altaïr

Casquette Lapins Crétins

Casque + armure MegaMan.EXE

X casque + armure

Il n’est pas possible de convertir des vidéos contenant du contenu téléchargeable qui n’a pas été acheté en vidéos.

Changements des combattants

Donkey Kong:

Autres: augmentation de la taille du bouclier. Maintenant, la tête est brièvement invincible en désactivant le bouclier.

Lien:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Samus:

Attaque en course: augmentation de la puissance au début de l’attaque.

Smash up: augmentation de la distance de projection.

Throw up: augmentation de la distance de projection.

Autres: puissance d’adhérence accrue dans les airs. Augmentation du temps de détection de la zone de frappe de la poignée en l’air. Augmentation de la taille du bouclier.

Samus noir:

Attaque en course: augmentation de la puissance au début de l’attaque.

Smash up: augmentation de la distance de projection.

Smash down: augmentation de la distance de projection.

Autres: puissance d’adhérence accrue dans les airs. Augmentation du temps de détection de la zone de frappe de la poignée en l’air. Augmentation de la taille du bouclier. Le bras droit est brièvement invincible en désactivant le bouclier.

Yoshi:

Autres: augmentation de la taille du bouclier. La tête et les deux jambes sont brièvement invincibles en désactivant le bouclier.

Kirby:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Renard:

Autres: l’animation a été modifiée lors de la réception d’attaques de l’adversaire lors de la défense.

Pikachu:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Capitaine Falcon:

Attaque neutre 1: il est désormais plus facile de frapper plusieurs fois.

Autres: augmentation de la taille du bouclier

Bowser:

Autres: augmentation de la taille du bouclier

Grimpeurs sur glace:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Cheikh:

Smash down: vitesse augmentée. Il est désormais plus facile de frapper plusieurs fois.

Grip: distance de préhension accrue lorsque vous êtes immobile.

Spécial neutre: la vulnérabilité a été réduite à l’atterrissage après avoir utilisé ce mouvement dans les airs.

Spécial latéral: la vulnérabilité a été réduite à l’atterrissage après avoir utilisé ce mouvement dans les airs. Augmentation du temps de détection des mouvements après l’explosion. L’explosion ne peut plus être niée.

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Zelda:

Forte attaque latérale: augmentation de la puissance et de la distance de projection.

Attaque aérienne vers le haut: augmentation de la portée d’attaque et du temps de détection des mouvements. Puissance réduite pendant la seconde moitié du temps de détection. Augmentation de la distance de lancement en frappant la zone qui cause plus de dégâts.

Latéral spécial: augmentation de la zone où il provoque plus de dégâts. Augmentation du temps de détection des mouvements.

Duvet spécial: augmentation de la puissance et de la distance de projection.

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Dr Mario:

Forte attaque latérale: augmentation de la puissance et de la distance de lancement.

Forte attaque vers le bas: augmentation du temps pendant lequel l’adversaire est dans l’animation des dégâts. Distance de projection réduite.

Attaque aérienne neutre: augmentation de la puissance d’attaque dans la zone où elle inflige le plus de dégâts. Augmentation de la distance de lancement lors de la frappe de cette zone.

Attaque aérienne vers le bas: augmentation du temps de détection de mouvement.

Attaque spéciale vers le haut: distance de lancement augmentée lorsque vous touchez la zone qui cause plus de dégâts.

Pichu:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Falco:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Jeune lien:

Attaque neutre 1: augmentation de la vitesse d’attaque.

Smash up: augmentation de la distance de projection.

Attaque aérienne vers le haut: distance de lancement augmentée.

Lancer vers l’avant: augmentation de la distance de projection.

Autres: Ajustement de la vitesse d’attaque de la poignée en l’air. Ajustement de l’angle de la poignée dans l’air. Augmentation de la durée pendant laquelle les ennemis sont dans l’animation des dégâts. Augmentation de la taille du bouclier.

Ganondorf:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Mewtwo:

Autres: la position a été modifiée lors de la défense pour réduire la vulnérabilité du bouclier contre une fente. Augmentation de la taille du bouclier.

M. Game & Watch:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Meta Knight:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Fosse:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Shadow Pit:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Samus Zero:

Down spécial: réduit le temps que les ennemis sont enterrés dans le sol.

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Serpent:

Autres: augmentation de la taille du bouclier. La tête est brièvement invulnérable en désactivant le bouclier.

Squirtle:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Charizard:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Diddy Kong:

Autres: le bras est désormais brièvement invulnérable en désactivant le bouclier.

Sonic:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Roi Dedede:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Olimar:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Lucario:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Lien Toon:

Attaque en carrière: vulnérabilité réduite.

Smash attack down: augmentation de la distance de lancement.

Attaque aérienne arrière: augmentation de la vitesse d’attaque.

Attaque aérienne descendante: augmentation de la puissance d’attaque dans la zone où elle inflige moins de dégâts. Augmentation de la distance de lancement lors de la frappe de cette zone.

Autres: augmentation du temps de détection de l’adhérence dans l’air.

Loup:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Villageois:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Entraîneur Wii Fit:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Réveil et flash:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Petit Mac:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Greninja:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Chasseur Mii:

Attaque latérale spéciale 3: il est maintenant plus facile d’attraper les rivaux.

Mii Swordsman:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Palutena:

Forte attaque vers le haut: augmentation de la puissance du dernier coup et de sa distance de projection.

Smash attack down: augmentation de la distance de lancement lorsque vous touchez la zone où il inflige le plus de dégâts.

Attaque aérienne neutre: distance de lancement réduite. Réduction de la surface de la dernière attaque contre des adversaires en l’air.

Launch down: augmentation de la distance de projection.

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

PAC-MAN:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Bowsy:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Duo Duck Hunt:

Attaque en rafale: augmentation du temps pendant lequel l’adversaire est dans l’animation de subir des dégâts.

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Ryu:

Forte attaque vers le bas (forte): angle de lancement ajusté.

Smash attack down: il est désormais possible d’annuler l’animation de l’attaque lors d’une attaque spéciale. Réduction des dégâts contre les boucliers.

Spécial neutre: augmentation du temps d’inactivité de l’ennemi lors de la défense contre un Hadoken. Il est désormais plus facile pour le Shakunetsu Hadoken de frapper plusieurs fois.

Attaque latérale spéciale: la jambe sur laquelle elle est tournée est désormais invulnérable lorsqu’elle est utilisée au sol. La puissance a été augmentée. Augmentation de la distance de lancement lorsque vous touchez la zone d’attaque qui inflige plus de dégâts.

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Ken:

Forte attaque vers le bas (forte): angle de lancement ajusté.

Smash attack down: il est désormais possible d’annuler l’animation de l’attaque lors d’une attaque spéciale. Réduction des dégâts contre les boucliers.

Attaque latérale spéciale: la jambe sur laquelle elle est tournée est désormais invulnérable lorsqu’elle est utilisée au sol. La puissance a été augmentée. Augmentation de la distance de lancement lorsque vous touchez la zone d’attaque qui inflige plus de dégâts.

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Cloud:

Attaque en course: distance de lancement augmentée lorsque vous touchez la zone d’attaque qui inflige plus de dégâts.

Side Smash attack: il est désormais plus facile de frapper plusieurs fois.

Smash attack up: augmentation de la distance de lancement lorsque vous frappez avec la pointe de l’épée. Augmentation de la vitesse d’attaque.

Up spécial: vitesse accrue lors de l’adhérence aux bords.

Down spécial: augmentation de la vitesse de rechargement de la barre de limite.

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Corrin:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Bayonetta:

Autres: augmentation de la taille du bouclier.

Ridley:

Autres: une partie de l’aile est désormais légèrement invulnérable après avoir activé ou désactivé le bouclier. La position a été modifiée lors de la défense pour réduire la vulnérabilité à une fente.

King K. Rool:

Autres: ajusté le centre du bouclier et le centre de la posture lors de la défense pour correspondre. Augmentation de la taille du bouclier.

Incinérer:

Spécial latéral: augmentation de la distance de lancement lorsque des adversaires non saisissants pendant le mouvement frappent le “lariat” ou la “chute du dos”.

Usine de Piranha:

Autres: désormais les lèvres sont légèrement invulnérables lors de la désactivation du bouclier.

Joker:

Neutre spécial: la distance de tir a été réduite en attaquant en l’air.

Autres: réduction du temps nécessaire à l’invocation d’Arsène lorsque des dégâts sont subis dans les batailles de deux adversaires ou moins.

