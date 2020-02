Découvrez toutes les nouvelles que Persona 5 Royal offrira avec cette superbe bande-annonce

Si vous êtes fan de cela Atlus JRPG, alors vous connaîtrez sûrement déjà bon nombre des nouveautés Persona 5 Royal vous propose Cependant, il est très probable que toutes vos informations aient été acquises via du texte, donc Morgana et le nouveau personnage Kasumi Ils ont été chargés d’expliquer tout ce que vous pouvez attendre de cette version améliorée dans une vidéo ingénieuse et divertissante.

La plupart des scènes de ce nouvel aperçu présentent de nouveaux espaces et pièces, ainsi que la mécanique du crochet. Ce formidable appareil vous permettra d’accéder à de nouvelles zones de Palais et des donjons qui cachent des objets cachés et des secrets.

Un autre des changements qui n’apparaissent pas dans cette vidéo est la manière dont Atlus Il a personnifié certains personnages gays dans le jeu. Maintenant, le développeur japonais va modifier certaines de ces scènes afin qu’elles ne soient pas aussi controversées. D’un autre côté, si vous voulez voir ce jeu dans le Nintendo Switch, n’oubliez pas de rappeler constamment Atlus

Source: Atlus

.