Découvrez un drôle d’oeuf de Pâques dans God of War

Par Rodolfo León

03/05/2020 12:58 pm

Malgré son départ il y a deux ans, Dieu de la guerre Cela nous surprend toujours. La découverte la plus récente n’est peut-être pas la chose la plus pertinente ou la plus importante que vous verrez aujourd’hui, mais elle vous apportera sûrement un sourire. Un utilisateur a réussi à pirater la caméra dans cette exclusivité de Playstation 4, permettant de le déplacer librement en cinématique dure, et ce qu’il a découvert grâce à cela est assez intéressant. Voyez par vous-même ici.

Alors @corybarlog qui était responsable de ce petit œuf de Pâques? pic.twitter.com/FLYBh1Nfdm

– Lance McDonald (@manfightdragon) 5 mars 2020

“Eh bien, Cory Barlog, qui était responsable de ce petit œuf de Pâques?”

Les joueurs n’auraient pas eu une autre chance de voir comment Baldur nous peignons le majeur, mais heureusement, les utilisateurs aiment @manfightdragon Nous avons ouvert les yeux sur cette découverte. Cela nous fait nous demander exactement quelles autres choses sont cachées dans les coulisses. Vous Atreus At-il fait quelque chose qu’il ne devrait pas faire? VousChoyer Avez-vous caché un secret? Nous espérons avoir très bientôt les réponses à ces inconnues.

Source: manfightdragon

