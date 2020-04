découvrez un match complet du nouveau jeu de tir de Riot

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 3 avril 2020 18:17 GMT

Vous voulez regarder un gameplay doux Valorant? Tu es chanceux.

L’embargo vient de se lever Valorant vous verrez donc probablement beaucoup de gameplay flotter.

Nous en avons pour vous grâce à Arekkz. En plus du gameplay d’un match complet, vous pouvez également obtenir un aperçu plus complet des personnages et des capacités.

Les différents personnages ont été lentement annoncés par Riot Games au cours des deux dernières semaines. Si vous avez raté les révélations, rendez-vous sur notre hub Valorant pour un aperçu des personnages.

Auparavant connu sous son nom de code, Project A, le jeu de tir tactique basé sur des personnages 5v5 sera gratuit. Il comprendra un Battle Pass et des cosmétiques payants, mais pas de boîtes à butin.

La version bêta fermée débutera la semaine prochaine, avec un lancement prévu en été.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}